Babosék győzelemmel melegítettek az Australian Open előtt

Babos Tímea (képünkön) a kanadai Leylah Fernandezzel az oldalán játszott és döntő rövidítés után győzött

Babosék a Sofia Kenin, Laura Siegemund amerikai-német duóval csaptak össze, és - noha a második szettben egyetlen gémet sem nyert - a döntő rövidítésben megszerezte a győzelmet.

A meccs 1 óra 21 percig tartott. Stollár Fanny és a japán Kato Miju a lehető legnehezebb ellenfelet kapta az első helyen kiemelt tajvani Hszie Szu-vej és lett Jelena Ostapenko személyében, ők 6.30 órakor kezdték a találkozójukat.

Eredmény, páros, 1. forduló (nyolcaddöntő): Babos Tímea, Leylah Fernandez (magyar, kanadai)-Sofia Kenin, Laura Siegemund (amerikai, német) 6:3, 0:6, 10-6 - döntő rövidítés

Később: Stollár Fanny, Kato Miju (magyar, japán) - Hszie Szu-vej, Jelena Ostapenko (tajvani, lett, 1.) 6.30