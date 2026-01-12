Piros Zsombor korai búcsúja

A világranglistán 162. helyezett magyar játékos hétfőn a szlovák Lukas Kleinnel (141.) csapott össze, akit a 28. helyen emeltek ki a kvalifikációban a melbourne-i szervezők. Korábbi három találkozójukból kettőt megnyert a 26 éves Piros, aki sérülések miatt alig versenyzett az ősszel, és legutóbb a US Open augusztusi selejtezőjében vonult le győztesen a pályáról ATP- vagy Grand Slam-mérkőzésen.

A negyedik csatában rögtön az első adogatójátékát elvesztette, de a hatodikban egyenlített. Négy-négy után azonban megint nem sikerült hoznia szervagémjét, 27 éves iglói ellenfele pedig kihasználta a lehetőséget és 53 perc elteltével szettelőnybe került. A második játszmában Piros a harmadik játékban nem tudott eredményesen adogatni, az ebből adódó hátránya pedig a 49 perces szakasz végéig kitartott. A főtáblára jutáshoz három mérkőzést kellett volna nyerni.

A magyar teniszező 2017-ben győzött az Australian Open junior versenyében.

A melbourne-i Grand Slam-torna vasárnap rajtoló főtáblás küzdelmeiben alanyi jogon ott lesz magyar részről Bondár Anna, Udvardy Panna, Gálfi Dalma, Marozsán Fábián és Fucsovics Márton. Párosban Stollár Fanny, illetve az Australian Open után családalapítási szándékai miatt szünetre vonuló Babos Tímea indulása szintén biztosra vehető.

Eredmény, selejtező, 1. forduló:

Lukas Klein (szlovák, 28.)-Piros Zsombor 6:4, 6:4