Megműtik Szoboszlai és Kerkez csapattársát

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársának bal térde a csütörtöki, Arsenal elleni rangadón (0-0) sérült meg. A klub vasárnapi közlése szerint bizonytalan, hogy a játékos mikor térhet vissza, a helyi média arról ír, hogy erre ebben a szezonban már nem fog sor kerülni. Könnyen elképzelhető, hogy Szoboszlai Dominikre ismét jobbhátvédként lesz szükség.

A 22 éves Bradley az előző három idényben több mint 50 mérkőzést hagyott ki különböző sérülések miatt.