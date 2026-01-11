Döntetlen az Inter-Napoli rangadón

A milánói találkozón az Inter már a nyolcadik percben vezetést szerzett Federico Dimarco góljával, amire a skót Scott McTominay válaszolt az első félidő közepén. A fordulás után ismét a milánóiak jutottak előnyhöz, miután a játékrész derekán Hakan Calhanoglu büntetőből volt eredményes. Viszont a győzelmet nem tudták megszerezni a kék-feketék, mivel a McTominay a 81. percben másodszor is betalált.

Serie A, 20. forduló: Hellas Verona–Lazio 0-1 (0-0), Internazionale–Napoli 2-2 (1-1), korábban: Fiorentina–AC Milan 1-1 (0-0), Lecce–Parma 1-2 (1-0), szombaton játszották: Como–Bologna 1-1 (0-0), Udinese–Pisa 2-2 (2-1), AS Roma–Sassuolo 2-0 (0-0), Atalanta–Torino FC 2-0 (1-0).