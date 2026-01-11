2026. január 13., kedd

Sport

Bruchner Regina és Takács Zsombor a bajnok

MH/MTI
 2026. január 11. vasárnap. 18:37
Bruchner Regina és Takács Zsombor győzött a terepkerékpáros magyar bajnokságon, vasárnap.

Bruchner Regina és Takács Zsombor a bajnok
Takács Zsombor győzött a terepkerékpáros magyar bajnokságon
Fotó: AFP/NurPhoto/Marcel van Dorst

A debreceni VeloParkban havas körülmények között rendezett ob-n a nőknél Bruchner megvédte címét Horváth Karolina Helga és a hazai pályán szereplő Tóth Réka előtt.

A férfiaknál a tavalyi viadalhoz képest helyet cserélt az első két helyezett: ezúttal az országúton bajnoki ezüstérmes Takács Zsombor állhatott a dobogó legfelsőbb fokára, Vas Barnabásnak pedig be kellett érnie a második hellyel.

Az első helyet mindkét nemnél az a versenyző szerezte meg, aki tavaly júliusban Nagykanizsán a hegyikerékpáros bajnoki trikót is magára ölthette.

Eredmények, terepkerékpár, magyar bajnok: férfiak: 1. Takács Zsombor (MBH Bank-Csb-Telecom Fort), 2. Vas Barnabás (Team United Shipping), 3. Rózsa Dániel (DVTK Cycling).

Nők: 1. Bruchner Regina (VESC), 2. Horváth Karolina Helga (United Shipping Spokes), 3. Tóth Réka (DSI).

