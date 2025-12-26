Armand Duplantis vitte el a pálmát

Armand Duplantis olimpiai, világ- és Európa-bajnok, világcsúcstartó svéd rúdugró végzett az élen az európai hírügynökségek – köztük a Magyar Távirati Iroda – 2025 legjobb európai sportolóiról rendezett szavazásán.

A 26 éves atléta idén a nankingi fedett pályás világbajnokságon 6,15, a tokiói szabadtéri vb-n világrekordot jelentő 6,30 méteres eredménnyel lett aranyérmes, és a Gyémánt Ligát is megnyerte.

Remek teljesítménye elismeréseként megkapta a Laureus-díjat, és az élen végzett a brit sportújságírók szövetsége, valamint a BBC év végi szavazásán is. Sportága nemzetközi szövetsége őt választotta az év legjobb férfi atlétájának. A lengyel hírügynökség által 68. alkalommal megrendezett szavazáson – amelyen még sosem győzött magyar sportoló – ezúttal 23 európai hírügynökség, köztük az MTI vett részt.

Duplantis neve mind a 23 szavazólapon szerepelt, kilencen az első, négyen a második helyen, ezzel 184 pontot gyűjtött, és 41 ponttal előzte meg Carlos Alcaraz spanyol teniszezőt, aki idén a francia és az amerikai nyílt bajnokságot is megnyerte. A harmadik Tadej Pogacar szlovén kerékpáros, a francia országúti körverseny győztese lett.

Európa 10 legjobb sportolója 2025-ben az európai hírügynökségek szerint: 1. Armand Duplantis (svéd, atlétika) 184 pont, 2. Carlos Alcaraz (spanyol, tenisz) 143, 3. Tadej Pogacar (szlovén, kerékpár) 134, 4. Femke Bol (holland, atlétika) 76, 5. Ousmane Dembélé (francia, labdarúgás) 70, 6. Lando Norris (brit, autósport) 68, 7. Jannik Sinner (olasz, tenisz) 57, 8. Arina Szabalenka (fehérorosz, tenisz) 56, 9. Marco Odermatt (svájci, alpesi sí) 45, 10. Johannes Hösflot Klaebo (norvég, északi sí) 29.

A legutóbbi tíz győztes: 2016: Cristiano Ronaldo (portugál, labdarúgás), 2017: Ronaldo, 2018: Novak Djokovic (szerb, tenisz), 2019: Lewis Hamilton (angol, autósport), 2020: Robert Lewandowski (lengyel, labdarúgás), 2021: Djokovic, 2022: Iga Swiatek (lengyel, tenisz), 2023: Djokovic, 2024: Leon Marchand (francia, úszás), 2025: Armand Duplantis (svéd, atlétika).