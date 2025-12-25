2025. december 25., csütörtök

Előd

EUR 391.19 Ft
USD 331.71 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Megharapta a játékvezetőt a hokis

Molnár azzal "védekezett", hogy véletlenül harapott

MH/ MTI
 2025. december 25. csütörtök. 11:36
Megosztás

A jégkorong Erste Liga fegyelmi bizottsága négy mérkőzésre eltiltotta Molnár Bálintot, a Budapest Jégkorong Akadémia Hockey Club játékosát, aki megharapta a játékvezetőt.

Megharapta a játékvezetőt a hokis
képünk illusztráció
Fotó: Northfoto

A bajnokság hivatalos oldala arról számolt be, hogy az eset a Gyergyó elleni összecsapás 59. percében történt, amikor a vonalbíró megpróbálta szétválasztani a Gerads Dallas Jayt és Molnárt.

Molnár azzal "védekezett", hogy véletlenül harapott, ugyanakkor a fegyelmi bizottság indoklása szerint "egy harapás mindig szándékos, és soha nem történhet mérkőzés közben."

A fegyelmi bizottság az esetet a "hirtelen felindulás" kategóriába sorolta, a játékos klubjának még 800 eurós pénzbüntetést is meg kell fizetnie.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink