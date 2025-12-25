2025. december 25., csütörtök

Előd

EUR 391.19 Ft
USD 331.71 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Fegyelmi vizsgálat indult a Tottenham csapatkapitányával szemben

Cristian Romerónál elszakadt a cérna

MH/MTI
 2025. december 25. csütörtök. 9:51
Megosztás

Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) fegyelmi biztossága eljárást indította Cristian Romero, a Tottenham Hotspur csapatkapitányával szemben.

Fegyelmi vizsgálat indult a Tottenham csapatkapitányával szemben
Cristian Romero vérbe borult szemei önmagukért beszélnek
Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Az argentin játékost múlt szombaton, a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool elleni összecsapás 93. percében állították ki, ezt követően pedig nem akarta elhagyni a pályát, és a játékvezetővel is összetűzésbe került.

A 27 éves világbajnok védő január 2-ig válaszolhat a vádakra. Romero a piros lap miatt automatikusan egymeccses eltiltást kapott, de jó eséllyel ennél több találkozót kell majd kihagynia.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink