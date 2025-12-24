Sport
Wirtznek Liverpool helyett a Bayernhez kellett volna igazolnia?
Thomas Müller a 36 éves rutinos támadó a Süddeutsche Zeitungnak adott interjúban beszélt erről
A 36 éves rutinos támadó a Süddeutsche Zeitungnak adott interjúban beszélt erről, s úgy fogalmazott, sportszakmai szempontból a 22 éves futballista bizonyára jobban járt volna egy müncheni szerződéssel.
„Könnyebben tudott volna alkalmazkodni a megváltozott környezethez, mivel ugyanabban a ligában marad” - fejtette ki Müller, utalva arra, hogy Wirtz a Bayer Leverkusentől igazolt Angliába.
A Bayernnél 2008 és 2025 között futballozó Müller ugyanakkor jelezte, azoknak a német válogatott játékosoknak, akik Münchenben szerepelnek, fokozott médiafigyelemre kell számítaniuk olyan időszakokban, amikor a bajor együttes gyengébben teljesít.
„Ott ez mindennapos esemény” - jelentette ki.
A 37-szeres német válogatott Wirtz a nyári átigazolása óta 16 alkalommal játszott a Liverpoolban bajnoki meccsen, de gólt még nem sikerült szereznie.