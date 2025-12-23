Távozik az Újpest román szélsője

Fotó: Alex Nicodim / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A lila-fehérek kedden közleményben jelentették be, hogy közös megegyezéssel bontottak szerződést a légióssal.

Ganea 2023 nyarán szerződött Újpestre, 37 tétmérkőzésen lépett pályára, és négy gólpassza volt. Tavaly tavasszal súlyos térdsérülést szenvedett, emiatt közel egy évet kihagyott.

Vasárnap a sereghajtó Kazincbarcika elleni találkozón az ő szögletéből szerezte a győztes gólt Joao Nunes.