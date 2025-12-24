Szoboszlai 2025-ben is tarolt

Bár a Liverpoolra még vár egy mérkőzés 2025-ben, de a magyar válogatott csapatkapitánya ezen már nem lép pályára. Szoboszlai Dominik gólok szempontjából is remek évet zárt, sok emlékezetes pillanatot okozott a szurkolóknak, mind a Premier League-ben, mind a válogatott meccseken.

Lassan véget ér a 2025-ös esztendő, ilyenkor szeretünk visszapillantani a mögöttünk hagyott esztendőre. Ezúttal Szoboszlai Dominik góljait gyűjtöttük össze, a magyar válogatott csapatkapitánya igazán termékeny időszakon van túl. Bár a Liverpolra idén még vár egy találkozó, azonban a középpályás ezen nem léphet pályára, hiszen a Tottenham Hotpur ellen megkapta ötödik sárga lapját az idényben, így eltiltást kapott - írta meg a Feol.

Szoboszlai Dominik gólgazdag évet zárt

Minden sorozatot figyelembe véve Szoboszlai Dominik 13 gólt szerzett, ebből 11-et a Liverpoolban és 2-őt a magyar labdarúgó-válogatottban. Ebben a cikkben a gólokról lesz szó, de azért érdemes kiemelni, hogy 14 gólpasszt is kiosztott ebben az esztendőben. Történelmet is írt 2025-ben, hiszen a székesfehérvári születésű futballista az első magyar, aki megnyerte a Premier League-t.

Szoboszlai Dominik 2025 első két mérkőzését betegség miatt kihagyta, de remek formában tért vissza, hiszen első meccsén egy gólpasszt osztott ki, majd nem kellet sokat várni a találatra sem.

Január 25-én az Ipswich ellen 4-1-re megnyert Premier League találkozón szerezte meg a vezetést, nem is akármilyen góllal. Pár nappal később, egészen pontosan február 6-án az Angol Ligakupa elődöntőjében a Tottenham Hotspur hálóját is bevette, csapata végül 4-0-ra diadalmaskodott.

A febuár remekül sikerült a magyar középpályásnak, hiszen a Manchester City ellen 2-0-ra megnyert Premier League rangadón is brillírozott, először kiosztott egy gólpasszt Mohamed Szaláhnak, majd ő maga is beköszönt. A Man City elleni remeklést követő találkozón a Newcastle United hálóját is bevette. A találkozó elején ezzel a góllal szerezte meg a vezetést a Pool a Premier League 27. fordulójában.

Ezt egy kisebb gólcsend követte, ami azért nem olyan meglepő, hiszen középpályásként elsősorban nem a találatokért felel. Legközelebb május 19-én szerzett gólt, igaz a kettő között azért kiosztott 3 gólpasszt is. Májusban a PL-ben a Brighton ellen volt eredményes egy 3-2-re megnyert meccsen. Ez egy ikonikus találat volt, hiszen gólörömével itt tudatta, hogy felesége Buzsik Borka gyermeket vár. Később meg is született Szoboszlai Dominik kislánya.

A klubszezon végével jöhetett a válogatott-szünet, amely úgyfent jól sikerült, hiszen az Azerbajdzsán elleni felkészülési mérkőzésen győztes gólt szerzett.

A nyári pihenőt követően Szoboszlai Dominik Liverpoolban megkezdte a 2025-2026-os idényre a felkészülést, Ázsiában egy AC Milan elleni felkészülési mérkőzésen szemet gyönyörködtető gólt szerzett.

A Premier League 2025-2026-os szezonjában sem kellett sokat várni a középpályás első találatára. A 3. fordulóban egy Szoboszlai Dominik gól Arsenal ellen három pontot ért a Liverpoolnak. A magyar játékos szabadrúgásból volt eredményes, közel harminc méterről köszönt be, ezzel meglőtte a szezon egyik, ha nem a legnagyobb gólját.

A következő gólja hasonlóan emlékezetes marad a magyar szurkoók számára, igaz nem a szépsége, hanem a fontossága miatt. A magyar válogatott a 2026-os vb selejtezőn Portugália otthonában lépett gyepre, a rendes játékidő végén 2-1-es hátrányban volt, a ráadás pillanataiban pedig érkezett Szoboszlai, aki pontot mentett a mieinknek. Akkor úgy tűnhetett, hogy ezt követően kiharcoljuk a pótselejtezőt, de mint azóta tudjuk, ez sajnos nem jött össze...

Az októberi válogatott szünetet követően a klubcsapatában is beköszönt a második meccsén, ekkor az Eintracht Frankfurt volt az elszenvedő a Bajnokok Ligája alapszakaszában. A gól mellett kiosztott egy asszisztot is, ezzel elévülhetetlen szerepet játszott az 5-1-es sikerben.

A következő találata is a BL-ben volt, azonban ennek utólag már annyira nem örülhetett. A PSV Eindhoven látogatott november vágán az Anfieldre, ahol már a 6. percben megszerezte a vezetést. Erre a 16. percben Szoboszlai Dominik válaszolt, azonban ez sem volt elég a pontszerzéshez Arne Slot legénységének, amely végül 4-1-re kikapott.

Decemberre is maradt Szoboszlai Dominik lábában két gól, először a Leeds United ellen volt eredményes. A két csapat őrült mérkőzést játszott, a magyar klasszis a 80. percben újból megszerezte a vezetést a Poolnak, ekkor 2-3 állt az eredményjelzőn. Végül csak egy pontot szerzett a címvédő, hiszen a 90+6. percben Ao Tanaka kiegyenlített.

2025 utolsó Szoboszlai Dominik gólja győzelmet ért a Poolnak, a székesfehérvári játékos az Inter kapuját vette be büntetőből, ezzel elhozva a három pontot a San Siro-ból.

Összegezve Szoboszlai Dominik statisztikák szempontjából is remek évet zárt, reményeink szerint 2026-ban is legalább ennyi góllal fog minket elkápráztatni.