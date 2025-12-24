Nem mindennapi izgalmak után, döntetlennel ment tovább a MOL-Esztergom

A MOL Esztergom 22-22-es döntetlent játszott kedden az Alba Fehérvár otthonában a női kézilabda Magyar Kupa negyedik fordulójában, ezzel negyeddöntőbe jutott.

Faragó Lea hét, Horváth Fanni öt góllal, Herczeg Lili kilenc védéssel vette ki részét az Esztergom továbblépéséből. A fehérváriaknál Katarina Pavlovic hat, Tamara Smbatian öt találattal, Hadfi Gréta 16 védéssel zárt.

A Kisvárda múlt csütörtökön 32-26-ra nyert a másodosztályú egri Eszterházy SC otthonában. A Vác szombaton 34-32-es sikerrel távozott Budaörsről. A Mosonmagyaróvár hétfőn 38-25-re verte a házigazda NEKA-t, az NB I/B-ben veretlenül listavezető MTK pedig meglepetésre 38-26-re verte a vendég Szombathelyi KKA-t. Imre Szofi 18 védéssel, Lancz Barbora 11, Miklós Kitti kilenc, Bucsi Lili hét góllal járult hozzá a fővárosiak sikeréhez.

A címvédő Ferencváros, a bajnok és Bajnokok Ligája-győztes Győri Audi ETO KC és a szintén BL-szereplő Debrecen a negyeddöntőben kapcsolódik be a hazai kupaküzdelmekbe. A következő forduló sorsolását január 5-én tartják.