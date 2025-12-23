2025. december 23., kedd

Előd

Vita a demográfiáról
Sport

Magabiztosan hozta az Alba elleni rangadót a Falco

A szombathelyi sárga-feketék a hajrában hagyták állva a fehérváriakat

MH/MTI
 2025. december 23. kedd. 20:52
A rangadón a hazaiak 11-4-re elléptek, de az első negyedet már ők mentették döntetlenre. A második játékrészt Perl Zoltánék 8-0-s sorozattal kezdték, és ezúttal nem követték el azt a hibát, hogy felhozzák a riválist, sőt a nagyszünet előtt már 47-35-re is vezettek. A félidőben 50-41 volt az állás, végül a Falco Szombathely 93-73-ra legyőzte vendégét, az Alba Fehérvárt a férfi kosárlabda NB I egyetlen keddi mérkőzésén.

A győztes Szombathely játékosai a férfi kosárlabda NB I 10. fordulójában játszott Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – Alba Fehérvár mérkőzés után a szombathelyi Schaeffler Aréna Savariában 2025. december 23-án. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Alba Fehérvár 93-73.
Fotó: MTI/Katona Tibor

A folytatásban is jól őrizte előnyét a vasi együttes, amelynek csereemberei is tudtak lendíteni a játékon. A záró negyedben még nagyobb lett a különbség, az Alba nem tudott méltó ellenfél lenni.

A hazaiaktól Marchelus Avery 21, Perl Zoltán 20, a vendégektől pedig Isaiah Bigelow 18, Vojvoda Dávid 16 pontig jutott.

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Alba Fehérvár 93-73 (22-22, 28-19, 20-19, 23-13)
Alapszakasz, 10. forduló.
Szombathely, Arena Savaria.
Játékvezetők: Cziffra Csaba Zsolt, Györfy Rúben, Major Ádám (Sarkadi-Nagy Ágnes)

Falco: Váradi 12/12, Tanoh Dez 8, Whelan 9/3, Avery 21/9, Belo 10. Csere: Verasztó -, Perl 20/3, Herger -, Keller -, Bognár 10/6, Jovanovics -, Novakovics 3.

Alba Fehérvár: Pongó 13/9, Vojvoda 16, Bigelow 18/12, Stuckman 9/6, Omenaka 2. Csere: Németh -, Osztoics 2, Philmore 8, Takács -, Joseph 5/3.

A tabella: 1. NHSZ-Szolnoki Olajbányász 25 pont, 2. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 23, 3. Alba Fehérvár 21.

