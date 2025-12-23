Sport
Magabiztosan hozta az Alba elleni rangadót a Falco
A szombathelyi sárga-feketék a hajrában hagyták állva a fehérváriakat
A folytatásban is jól őrizte előnyét a vasi együttes, amelynek csereemberei is tudtak lendíteni a játékon. A záró negyedben még nagyobb lett a különbség, az Alba nem tudott méltó ellenfél lenni.
A hazaiaktól Marchelus Avery 21, Perl Zoltán 20, a vendégektől pedig Isaiah Bigelow 18, Vojvoda Dávid 16 pontig jutott.
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Alba Fehérvár 93-73 (22-22, 28-19, 20-19, 23-13)
Alapszakasz, 10. forduló.
Szombathely, Arena Savaria.
Játékvezetők: Cziffra Csaba Zsolt, Györfy Rúben, Major Ádám (Sarkadi-Nagy Ágnes)
Falco: Váradi 12/12, Tanoh Dez 8, Whelan 9/3, Avery 21/9, Belo 10. Csere: Verasztó -, Perl 20/3, Herger -, Keller -, Bognár 10/6, Jovanovics -, Novakovics 3.
Alba Fehérvár: Pongó 13/9, Vojvoda 16, Bigelow 18/12, Stuckman 9/6, Omenaka 2. Csere: Németh -, Osztoics 2, Philmore 8, Takács -, Joseph 5/3.
A tabella: 1. NHSZ-Szolnoki Olajbányász 25 pont, 2. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 23, 3. Alba Fehérvár 21.