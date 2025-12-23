Huszonhét évesen meghalt az Európa-bajnok norvég sílövő

A halálhírt a norvég biatlonszövetség közölte kedden. Az okot még nem tudják, az oslói bejelentésből annyi derült ki, hogy Bakkent Olaszországban a szállodai szobájában találták holtan.

A sílövő, aki pályafutása során egy világkupafutamot nyert, vasárnap egy franciaországi tömegrajtos vk-versenyen vett részt, ahol a 20. helyen végzett.