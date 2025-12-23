Sport
A PSG örökös szerződést kínál Luis Enriquének
A tréner jelenlegi megállapodása 2027-ig érvényes
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain spanyol vezetőedzője
Fotó: FRANCK FIFE / AFP
Az örökös kontraktusra vonatkozó francia ajánlat hírével az AS sportnapilap szolgált.
A tréner jelenlegi megállapodása 2027-ig érvényes.
Az 55 éves Luis Enrique irányításával a PSG eddig két francia bajnokságot és Francia Kupát, egy francia szuperkupát, továbbá Bajnokok Ligáját, európai Szuperkupát és Interkontinentális Kupát nyert.
Korábban a szakember a spanyol válogatottnál, az AS Románál, a Celta Vigónál és az FC Barcelonánál dolgozott.