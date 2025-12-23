A MOB pályázatot hirdet Fair Play-díjak elnyerésére

A versenyben lehetnek ellenfelek, de a sportszerű játék és az ellenfél tisztelete alapvető a pályán (képünk illusztráció)

A MOB honlapján olvasható, hogy január 31-ig várják a javaslatokat arra, kik kapják meg a 2025-ös évre vonatkozó elismeréseket.

Hat kategóriában – Fair Play-cselekedet, Életmű-díj, a Fair Play eszméjének népszerűsítése, Fair Play a szabadidősportban, Fair Play a művészetben és a tudomány területén, valamint A sport szolgálatában – lehet pályázni.

„Ahogy minden év végén, úgy most is kérjük a magyar sport szereplőit, valamint a sportszerető közönséget, hogy küldjék el nekünk javaslataikat a Fair Play-díjakra. Számtalan példamutató cselekedet történt 2025-ben, amikről tudunk, és még több, amiről még nincs tudomásunk. Évről évre egyre több jelölést kapunk, bízunk benne, hogy most is sokan fogják a munkánkat segíteni javaslataikkal. Fontos, hogy a szép, humánus tetteket adott esetben díjjal tüntessük ki, így bemutassuk másoknak. A mai világban, sajnos, sok a negatív hír. A bizottságunk küldetése, hogy a pozitív példákkal hozzájáruljunk egy szebb, emberibb, élhetőbb világhoz” – mondta Kamuti Jenő, a MOB Fair Play bizottságának elnöke.