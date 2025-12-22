Újabb orosz sportoló kapott indulási jogot

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) jóváhagyta Nyikita Filipov síalpinista részvételét a februári milánói-cortinai téli olimpián, így már három orosz sportoló - semleges színekben - részvétele vált biztossá.

A NOB jelzése alapján Filipov - aki a síelők most debütáló, hegymászós számában lesz érdekelt - mellett eddig két műkorcsolyázó, Adelija Petroszjan és Pjotr Gumennyik szerezte meg az kvótát. Más sportágakban még zajlanak a kvalifikációs versenyek.

Az orosz (és fehérorosz) sportolók az ukrajnai háború 2022 februári kitörése után nem indulhattak nemzetközi versenyeken. Az elmúlt időszakban ugyan enyhültek a tiltó szabályok, ám most is szigorú feltételeknek kell megfelelni, hogy valaki semleges színekben szerepelhessen, például semmilyen kötődése nem lehet az orosz hadsereghez, és nem támogathatja a háborút.