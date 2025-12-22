2025. december 23., kedd

Újabb orosz sportoló kapott indulási jogot

Az elmúlt időszakban ugyan enyhültek a tiltó szabályok, ám most is szigorú feltételeknek kell megfelelni

MH/ MTI
 2025. december 22. hétfő. 23:52
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) jóváhagyta Nyikita Filipov síalpinista részvételét a februári milánói-cortinai téli olimpián, így már három orosz sportoló - semleges színekben - részvétele vált biztossá.

Nikita Filipov síalpinista is részt vehet a milánói-cortinai téli olimpián
Fotó: instagram.com/filippov.nikita1/

A NOB jelzése alapján Filipov - aki a síelők most debütáló, hegymászós számában lesz érdekelt - mellett eddig két műkorcsolyázó, Adelija Petroszjan és Pjotr Gumennyik szerezte meg az kvótát. Más sportágakban még zajlanak a kvalifikációs versenyek.

Az orosz (és fehérorosz) sportolók az ukrajnai háború 2022 februári kitörése után nem indulhattak nemzetközi versenyeken. Az elmúlt időszakban ugyan enyhültek a tiltó szabályok, ám most is szigorú feltételeknek kell megfelelni, hogy valaki semleges színekben szerepelhessen, például semmilyen kötődése nem lehet az orosz hadsereghez, és nem támogathatja a háborút.

