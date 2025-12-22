Sport
Tavasszal lehet szó az orosz kézilabdacsapatok nemzetközi visszatéréséről
Hozzátette, reményeik szerint mielőbb ott lehetnek ismét az európai és a globális porondon
Szergej Siskarjov részt vett a nemzetközi szövetség (IHF) vasárnapi tisztújító kongresszusán, amelyen az egyiptomi Hasszan Musztafát újraválasztották a szervezet elnökévé.
"Megvitattuk az orosz válogatottak és klubcsapatok visszatérésének ügyét Musztafával és számos nemzeti szövetség képviselőjével. Az IHF vezetésétől biztosítékot kaptunk arra, hogy hivatalosan is napirendre kerül a kérdés tavasszal, és pozitív visszajelzések érkeztek általánosságban is a nemzetközi porondra való visszatérésünkkel kapcsolatban" - jelentette ki az FGR első embere.
A Nemzetközi és az Európai Kézilabda Szövetség 2022-ben, az ukrajnai háború kirobbanása után függesztette fel az orosz csapatok részvételét a nemzetközi eseményeken.