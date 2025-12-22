2025. december 22., hétfő

Előd

EUR 387.13 Ft
USD 330.03 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Sérülése miatt befejeződhet Jake Paul ökölvívó-pályafutása

Kiütéses vereséggel végződött mérkőzése után megoperálták a profi bokszolót

MH/ MTI
 2025. december 22. hétfő. 12:19
Megosztás

A magyar idő szerint szombat hajnali, kiütéses vereséggel végződött mérkőzése után megoperálták Jake Pault, akinek véget ért profi ökölvívó-pályafutása.

Sérülése miatt befejeződhet Jake Paul ökölvívó-pályafutása
Jake Paul kiütéses vereséget szenvedett
Fotó: AFP/Giorgio Viera

A színészből és videóbloggerből lett amerikai profi bokszoló a kétszer is vitathatatlan világbajnoki címet szerzett, 36 éves Anthony Joshuával találkozott Miamiban. A britek korábbi nehézsúlyú világbajnoka a hatodik menetben kiütötte Pault, aki összesen négyszer került a padlóra. Az orvosi diagnózis szerint az állkapcsa két helyen is eltört, és bár a 28 esztendős amerikai a hétvégén a közösségi médiában még úgy fogalmazott, hogy "ideje pihenni, felépülni és visszatérni a félnehézsúlyba", elképzelhető, hogy utóbbira nem lesz lehetősége.

A kétoldali törést ugyanis lemezekkel, csavarokkal rögzítették, a beavatkozás pedig az egyik területen érintette a fogakat és azok gyökereit is, amelyeket el kellett távolítani - írja a profiboksz.hu szakportál.

Előreláthatólag két hónap múlva drótokat és újabb csavarokat kell behelyezni Paul állkapcsába, majd további három hónappal később fogászati implantátumokat kap, újabb negyedév elteltével pedig felhelyezik a koronákat. Az orvosok szerint kilenc hónapra lesz szükség, hogy Jake Paul állkapcsa 90 százalékos állapotba kerüljön, és még akkor sem garantált, hogy a jövőben engedélyt kap az orvosoktól a szorítóba lépéshez.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink