Karácsony után mérlegelés vár a Manchester City játékosaira

A rövid karácsonyi szünet után szigorú mérlegelés vár az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester City játékosaira.

Guardiola (k) minden játékosának ismeri dekára pontosan a testsúlyát

Josep Guardiola vezetőedző elmondta, tudja minden játékosának a súlyát, és amikor csütörtökön visszatérnek, személyesen felügyeli majd a mérlegelést. A katalán szakvezető eddig is ismert volt arról, hogy szigorúan ügyel a játékosai étrendjére és kondíciójára.

„Amikor három nap után visszatérnek, meg akarom nézni, milyen állapotban vannak. Ehetnek nyugodtan, de ellenőrizni szeretném őket” – magyarázta Guardiola.

Hozzátette, aki túlsúlyos lesz, nem játszhat szombaton a Nottingham Forest ellen, sőt el sem utazhat a csapattal.

A szakvezető elengedhetetlennek tartja, hogy a futballisták kikapcsolódjanak és szünetet tartsanak a sűrű menetrend közepette.

„Annyi szabadnapot adok nekik, amennyit csak lehet, így a következő mérkőzésen frissek lesznek a lábaik. A menetrend nagyon szoros, és a játékosoknak néha el kell felejteniük a futballt. Én is szabadságon leszek, a családommal töltöm az időt, és pezsgőt iszom” – mondta.

A Manchester City a tabella második helyén áll, hátránya 17 forduló után két pont a listavezető Arsenalhoz képest.