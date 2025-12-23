Ilyen volt a magyar tornasport 2025-ös éve

"Felemás, ugyanakkor tanulságos és több szempontból biztató évet zárt a magyar torna 2025-ben" – fogalmazott Altorjai Sándor a szövetség hétfői hírlevelében. A sportági szövetség főtitkára szerint bár nem olimpiai esztendőről volt az idei, a sportág számára így is számos fontos nemzetközi esemény, komoly kihívás és értékes eredmény határozta meg az elmúlt hónapokat.

Altorjai szerint az év egyik legnagyobb nehézsége egyértelműen a sérülések magas száma volt, különösen a női szertornában. Mint elmondta, az elmúlt időszakban hat válogatott tornásznő is műtéten esett át, többen jelenleg is rehabilitációjukat töltik. Ez óhatatlanul rányomta bélyegét az eredményességre, hiszen teljes kerettel másképp zárhattak volna egyes világversenyeken. Ennek ellenére a sportág nem maradt sikerek nélkül. Cziffra Bettina Lili az Európa-bajnokságon ezüstérmet nyert, Székely Zója pedig ugyanitt hetedik lett felemás korláton. A világbajnokságon Mayer Gréta és Székely Zója is bejutott az egyéni összetett döntőbe, utóbbi felemás korláton a nyolcadik helyen zárt, pedig korábbi térdsérülése a döntőben tovább súlyosbodott. Székely ugyanakkor az egyetemi világjátékokon ezüstérmet szerzett.

Kiemelte, hogy a férfiaknál markáns előrelépést jelentett Mészáros Krisztofer teljesítménye. Az Európa-bajnokságon egyéni összetettben bronzérmet szerzett, ami az év egyik kiemelkedő eredménye volt. A világbajnokságon szintén stabilan szerepelt: összetettben a nyolcadik, talajon a hetedik helyen végzett, ezzel jelezve, hogy a nemzetközi élmezőnyben van a helye.

A főtitkár szerint az újonnan bevezetett vegyes csapatverseny külön figyelmet érdemel, hiszen olimpiai szám lesz. Hangsúlyozta: bár az Eb-n egy gerendagyakorlat miatt elmaradt a döntő, Mészáros Krisztofer Mayer Grétával alkotott párosában komoly potenciál rejlik, ezért erre a számra stratégiai szinten készül a szövetség.

Az utánpótlásban szintén akadtak biztató jelek: a junior fiúk az európai ifjúsági olimpiai fesztiválon csapatban negyedik helyet és bronzérmet szereztek, a junior vb-n pedig a tizedik helyen végeztek. Egyéniben Kis Dominik döntős volt. Bár a korábbi junior vb-ken elért érmek most elmaradtak, a főtitkár szerint egy erős, egységes korosztály nő fel, amely 2026–ban, illetve 2027-ben belép a felnőtt mezőnybe. Várhatóan tíz fő fölötti férfi keret alakulhat ki, ami egészséges versenyhelyzetet és széles merítési lehetőséget jelent.

Altorjai szót ejtett az aerobik szakágról is, amely 2025-ben is a magyar torna egyik zászlóshajója volt. A világjátékokon az aerodance-csapat aranyérmet nyert, a csoport pedig negyedik lett. Az Európa-bajnokságon arany- és bronzérem is született.

A főtitkár szerint a 2026 kulcsév lesz a Los Angeles-i olimpia felé vezető úton. Augusztusban Európa-, míg októberben világbajnokság vár a tornászokra, utóbbin már olimpiai kvóták sorsáról döntenek: a csapatverseny első három helyezettje automatikusan kvalifikálja magát. Emellett Szombathely szeptemberben ismét világkupát rendez, ez a hazai tornaélet egyik legnagyobb nemzetközi eseménye.

"Abban bízunk, hogy a sérültek felépülnek, és 2026-ban már egy sokkal erősebb, stabilabb csapattal tudunk nekivágni a világversenyeknek" – tette hozzá.