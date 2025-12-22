Sport
Először győzött a sereghajtó
A firenzei csapat vasárnap 5-1-re legyőzte a vendég Udinesét
Az esti mérkőzésen a hazai pályán játszó Genoa már a harmadik percben emberhátrányba került, ám úgy tűnt, sikerül pontot szereznie, az Atalanta azonban a 94. percben szerzett góllal meg tudta nyerni a meccset.
Serie A, 16. forduló: Fiorentina-Udinese 5-1 (3-0), Cagliari-Pisa 2-2 (0-1), Sassuolo-Torino 0-1 (0-0), további eredmény: Genoa-Atalanta 0-1 (0-0), szombaton játszották: SS Lazio-Cremonese 0-0, Juventus-AS Roma 2-1 (1-0), január 14-én játsszák: SSC Napoli-Parma 18.30, Internazionale-Lecce 20.45, január 15-én játsszák: Hellas Verona-Bologna 18.30, Como-AC Milan 20.45.
Az állás: 1. Internazionale 33 pont, 2. AC Milan 32, 3. Napoli 31, 4. AS Roma 30, 5. Juventus 29...12. Udinese 21...20. Fiorentina 9.