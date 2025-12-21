2025. december 21., vasárnap

Előd

EUR 387.24 Ft
USD 330.61 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Újra pályán a balhés ausztrál

MH/MTI
 2025. december 21. vasárnap. 12:15
Megosztás

Nick Kyrgios tíz hónap kihagyás után januárban a brisbane-i, keménypályás tenisztornán tér vissza, amelyet 2018-ban megnyert.

Újra pályán a balhés ausztrál
Az ausztrál Nick Kyrgios visszatért
Fotó: AFP/Getty Images/Getty Images North America/Adam Hunger

A szervezők vasárnapi bejelentése szerint szabadkártyával biztosítják a 30 éves játékos indulását, aki idén a sérülései miatt mindössze öt mérkőzést vívott, legutóbb a márciusi, miami versenyen szerepelt.

A pályafutása során igazi nehézfiúnak tartott Kyrgios, aki jelenleg mindössze 673. helyen áll a világranglistán, előtte egy meghívásos bemutató tornán játszik Melbourne-ben, illetve december 28-án a nemek harcában megküzd a női világelsővel, a fehérorosz Arina Szabalenkával Dubajban.

A 2022-es wimbledoni tornán döntős ausztrál teniszező csak akkor indulhat az Australian Openen, ha a számára hazai Grand Slam-torna szervezői szintén szabadkártyát adnak neki.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink