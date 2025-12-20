Sport
Szoboszlai egy vadállat az ellenfél edzője szerint
Thomas Frank nem hisz a sérülésében
Szoboszlai Dominik múlt héten a Brighton ellen 2-0-ra megnyert bajnokin szenvedett bokasérülést, ami miatt az idényben először le kellett cserélni őt. Arne Slot, a Liverpool edzője a csapat pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a magyar középpályás már a csapattal edzett, de csak a Tottenham elleni szombati mérkőzés napján dől el, hogy bevethető lesz-e, ami annak függvénye, hogyan érzi magát.
Az ellenfél edzője, Thomas Frank ugyanakkor nem hisz abban, hogy Szoboszlai a sérülés miatt kihagyná a rangadót.
A Tottenham edzője: Szoboszlai egy vadállat
Szoboszlai egy vadállat, természetesen játszani fog ellenünk
– jelentette ki Thomas Frank, aki szerint tehát nem is lehet kérdés, hogy a magyar játékos ott lesz a Liverpool csapatában a Tottenham ellen.
Frank szerint a Liverpool kezdi összeszedni magát, aminek jele, hogy a legutóbbi meccseit, a Brighton elleni bajnokit és az Internazionale elleni BL-találkozót is kapott gól nélkül nyerte meg.
Kiváló csapatról van szó, ők a bajnokok. Nagyon jól kezdték a szezont, remek játékosokat igazoltak. Hugo Ekitiké például fantasztikus idényt fut. Isak kiváló csatár, be fog érni, Wirtz pedig nagyszerű futballista, bár még alkalmazkodik a bajnoksághoz
– dicsérte a Liverpoolt a Tottenham edzője.
Thomas Frank az állásáért is küzd a Liverpool ellen?
A mindössze 11. helyen álló Spurs nincs jó passzban, legutóbb 3-0-ra kikapott a Nottingham Foresttől, és jelenleg hat pontra van a negyedik helyezett Chelsea-től, ami a BL-indulás szempontjából fontos. A hírek szerint, ha nem javulnak az eredmények, Frank állása veszélybe kerülhet.
„Mindig lesznek olyan drukkerek, akik megkérdőjelezik az edzőt, bárhol is dolgozik. És lesznek olyanok is, akik látják az összképet. A Tottenham egy fantasztikus klub, óriási potenciállal, és kiváltság itt dolgozni. Ezt szeretnénk kiaknázni. Éjjel-nappal azon dolgozom, hogy mindent a helyére tegyünk. Elsősorban magammal szemben vagyok a legkritikusabb” – mondta erről Frank.
A Tottenham–Liverpool meccset ma 18.30-kor rendezik a Premier League 17. fordulójában – írta meg a Magyar Nemzet.