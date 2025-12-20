Szoboszlai egy vadállat az ellenfél edzője szerint

Amióta a múlt héten sérülés miatt kellett lecserélni Szoboszlait, nagy kérdés, hogy pályára léphet-e a Liverpool szombati meccsén a Tottenham ellen. Arne Slot edző pénteken biztató híreket osztott meg Szoboszlai állapotáról, de egyelőre nem garantálta a játékát, ám az ellenfél edzője, Thomas Frank nem hisz neki. A Tottenham mestere szerint nem is kérdés, hogy Szoboszlai ott lesz a pályán, akit vadállatnak nevezett.

Szoboszlai Dominik múlt héten a Brighton ellen 2-0-ra megnyert bajnokin szenvedett bokasérülést, ami miatt az idényben először le kellett cserélni őt. Arne Slot, a Liverpool edzője a csapat pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a magyar középpályás már a csapattal edzett, de csak a Tottenham elleni szombati mérkőzés napján dől el, hogy bevethető lesz-e, ami annak függvénye, hogyan érzi magát.

Az ellenfél edzője, Thomas Frank ugyanakkor nem hisz abban, hogy Szoboszlai a sérülés miatt kihagyná a rangadót.

A Tottenham edzője: Szoboszlai egy vadállat

Szoboszlai egy vadállat, természetesen játszani fog ellenünk

– jelentette ki Thomas Frank, aki szerint tehát nem is lehet kérdés, hogy a magyar játékos ott lesz a Liverpool csapatában a Tottenham ellen.

Frank szerint a Liverpool kezdi összeszedni magát, aminek jele, hogy a legutóbbi meccseit, a Brighton elleni bajnokit és az Internazionale elleni BL-találkozót is kapott gól nélkül nyerte meg.

– dicsérte a Liverpoolt a Tottenham edzője.

Thomas Frank az állásáért is küzd a Liverpool ellen?

A mindössze 11. helyen álló Spurs nincs jó passzban, legutóbb 3-0-ra kikapott a Nottingham Foresttől, és jelenleg hat pontra van a negyedik helyezett Chelsea-től, ami a BL-indulás szempontjából fontos. A hírek szerint, ha nem javulnak az eredmények, Frank állása veszélybe kerülhet.

„Mindig lesznek olyan drukkerek, akik megkérdőjelezik az edzőt, bárhol is dolgozik. És lesznek olyanok is, akik látják az összképet. A Tottenham egy fantasztikus klub, óriási potenciállal, és kiváltság itt dolgozni. Ezt szeretnénk kiaknázni. Éjjel-nappal azon dolgozom, hogy mindent a helyére tegyünk. Elsősorban magammal szemben vagyok a legkritikusabb” – mondta erről Frank.

A Tottenham–Liverpool meccset ma 18.30-kor rendezik a Premier League 17. fordulójában – írta meg a Magyar Nemzet.