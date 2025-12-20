Sport
Simán nyert a Manchester City
Haaland két gólt szerzett
A norvég támadó ebben a szezonban 23 mérkőzésen 25 találatnál jár, karrierje során pedig már 11 alkalommal volt eredményes a Premier League-ben a West Ham United ellen, amely így a „kedvenc ellenfele”.
A sereghajtóként továbbra is nyeretlen Wolverhampton Wanderers ezúttal hazai környezetben a Brentfordtól kapott ki, ezzel a Premier League történetének negyedik csapata lett, amely sorozatban legalább tíz vereséget szenvedett.
Premier League, 17. forduló:
Manchester City–West Ham United 3-0 (2-0)
Bournemouth–Burnley 1-1 (0-0)
Brighton–Sunderland 0-0
Wolverhampton Wanderers–Brentford 0-2 (0-0)
korábban:
Newcastle United–Chelsea 2-2 (2-0)
később:
Tottenham Hotspur–Liverpool FC 18.30
Everton–Arsenal 21.00
Leeds United–Crystal Palace 21.00
vasárnap játsszák:
Aston Villa–Manchester United 17.30
hétfőn játsszák:
Fulham–Nottingham Forest 21.00