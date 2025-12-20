Sport
Kétgólos hátrányról mentett pontot a Chelsea Newcastle-ben
A hazaiaknál a német Nick Woltemade kétszer talált be
A Newcastle United angol középpályása, Lewis Hall (C, 20-as mezszám) és a Chelsea portugál középpályása, Pedro Neto (R, 7-es mezszám) küzdenek egymással a Newcastle United és a Chelsea közötti angol Premier League labdarúgó-mérkőzésen
Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP
A hazaiaknál a német Nick Woltemade - idénybeli hatodik és hetedik Premier League-gólját megszerezve - kétszer talált be, a vendégektől Reece James és a brazil Joao Pedro volt eredményes.
Premier League, 17. forduló:
Newcastle United–Chelsea 2-2 (2-0)
később:
Bournemouth–Burnley 16.00
Brighton–Sunderland 16.00
Manchester City–West Ham United 16.00
Wolverhampton Wanderers–Brentford 16.00
Tottenham Hotspur–Liverpool FC 18.30
Everton–Arsenal 21.00
Leeds United–Crystal Palace 21.00
vasárnap játsszák:
Aston Villa–Manchester United 17.30
hétfőn játsszák:
Fulham–Nottingham Forest 21.00