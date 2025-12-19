Egy gól elég volt: a Fradi elhallgattatta a Diósgyőrt

A címvédő Ferencváros 1-0-ra győzött a Diósgyőr vendégeként a labdarúgó Fizz Liga (NB I) idei utolsó, 18. fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.

Az FTC ezzel a tabella élére ugrott és ott is zárja az évet, amennyiben a Győr szombaton nem tudja legyőzni a Puskás Akadémiát.

Nagy iramban kezdődött a mérkőzés, amelyen a diósgyőriek nem álltak be védekezni, így kifejezetten lüktető, nagy iramú játék alakult ki a pályán. A bátor hazai futball ellenére a címvédő egyértelműen uralta a meccset, számos helyzetet dolgozott ki, ám nem tudott élni lehetőségeivel.

A DVTK lényegesen kevesebb veszélyt jelentett a kapura, Grófnak kevés dolga akadt az első játékrészben, amely így gól nélkül zárult. A fordulás után is az FTC lépett fel támadólag és kevesebb mint negyedóra után megszerezte a vezetést, Szalai közelről rúgott góljával.

A hazaiak öt perc után nagyon közel voltak az egyenlítéshez, ám Acolatse látványos ollózása a kapufán csattant, a folytatásban pedig ismét a zöld-fehérek voltak veszélyesebbek. Újabb gólt viszont nem szereztek, így maradt izgalom a hajrára, amelyben a Diósgyőr csak helyzetekig jutott, a kapuba viszont nem talált, így pont nélkül maradt.