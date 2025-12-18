Dárdai Pál lett az Újpest FC sportigazgatója

„Nagy nap ez számunkra, egy újabb mérföldkő, amit elértünk. Egy klub felépítéséhez három dolog kell: jól működő vállalati felfogás, infrastruktúra, a harmadik pillér pedig a szakmai munka. Az első kettővel jól haladtunk. Mindig mondtuk, hogy lesz majd sportigazgató, de mi nem egy sportigazgatót akartunk, hanem szerettük volna a legelitebb szakmai vezetőt megszerezni” – mondta a csütörtöki sajtótájékoztatón Ratatics Péter, az Újpest FC elnöke, aki elárulta, Dárdai január elsejétől a teljes szakmai irányítást átveszi, azaz ő felel a legkisebb utánpótláscsapattól egészen a felnőtt együttesig.

Dárdai Pál az edzőkérdésben egyelőre türelmet kért, mert az őszi szezon befejezése után egy nagyobb elemzés következik az Újpestnél, amely – jelenleg Bodor Boldizsár irányításával – 17 forduló után 19 ponttal a kilencedik helyen áll a 12 csapatos NB I-ben.