NBA: A New York Knicks nyerte meg a kupát

A New York Knicks nyerte meg a kupaküzdelmeket az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban (NBA), mivel a keddi döntőben legyőzte a San Antonio Spurst.

Fotó: Juan Ocampo / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

A harmadik alkalommal, a bajnoksággal párhuzamosan megrendezett minitorna Las Vegas-i fináléjában a Knicks 124-113-ra nyert úgy, hogy a harmadik negyedben még a texasiak vezettek kilenc ponttal.

A New Yorkot erősítő Jalen Brunson a döntőben 25 pontot dobott, a Spurs francia sztárja, Victor Wembanyama 18 pontig jutott.

Az NBA Kupa - melyet előzőleg a Los Angeles Lakers és a Milwaukee Bucks hódított el - győztesei fejenként 531 ezer dollárt (175 millió forint) kapnak.