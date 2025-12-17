2025. december 17., szerda

Előd

NBA: A New York Knicks nyerte meg a kupát

A sorozat legjobbja (MVP) a New Yorkot erősítő Jalen Brunson lett

 2025. december 17. szerda. 10:02
A New York Knicks nyerte meg a kupaküzdelmeket az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban (NBA), mivel a keddi döntőben legyőzte a San Antonio Spurst.

Kosárra tör az NBA-kupa legjobbja, Jalen Brunson
Fotó: Juan Ocampo / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

A harmadik alkalommal, a bajnoksággal párhuzamosan megrendezett minitorna Las Vegas-i fináléjában a Knicks 124-113-ra nyert úgy, hogy a harmadik negyedben még a texasiak vezettek kilenc ponttal.

A New Yorkot erősítő Jalen Brunson a döntőben 25 pontot dobott, a Spurs francia sztárja, Victor Wembanyama 18 pontig jutott.

Az NBA Kupa - melyet előzőleg a Los Angeles Lakers és a Milwaukee Bucks hódított el - győztesei fejenként 531 ezer dollárt (175 millió forint) kapnak.

