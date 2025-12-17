Sport
NBA: A New York Knicks nyerte meg a kupát
A sorozat legjobbja (MVP) a New Yorkot erősítő Jalen Brunson lett
A harmadik alkalommal, a bajnoksággal párhuzamosan megrendezett minitorna Las Vegas-i fináléjában a Knicks 124-113-ra nyert úgy, hogy a harmadik negyedben még a texasiak vezettek kilenc ponttal.
A New Yorkot erősítő Jalen Brunson a döntőben 25 pontot dobott, a Spurs francia sztárja, Victor Wembanyama 18 pontig jutott.
Az NBA Kupa - melyet előzőleg a Los Angeles Lakers és a Milwaukee Bucks hódított el - győztesei fejenként 531 ezer dollárt (175 millió forint) kapnak.