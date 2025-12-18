2025. december 18., csütörtök

Előd

EUR 386.96 Ft
USD 330.28 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Kerékpársport: Jövőre Monacóból indul és Granadában ér véget a Vuelta a Espana

A szervezők szerdán hozták nyilvánosságra az útvonalat

MH/MTI
 2025. december 18. csütörtök. 6:48
Megosztás

A jövő évi Vuelta a Espana spanyol kerékpáros körverseny Monacóból indul augusztus 22-én és szeptember 13-án Granadában zárul.

Kerékpársport: Jövőre Monacóból indul és Granadában ér véget a Vuelta a Espana
2026-ban Monacóból indul és Granadában ér véget a Vuelta Espana
Fotó: JAIME REINA / AFP

A 81. Vuelta első napján 9,6 kilométeres időfutam vár az indulókra. Ez lesz sorozatban a harmadik kiírás, amikor nem Spanyolországban lesz a rajt. Tavaly Portugáliában, idén Olaszországban volt az első etap.

A mezőny később dél-francia és andorrai utak után éri el Spanyolországot. Az össztáv 3275 kilométer lesz.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink