Kerékpársport: Jövőre Monacóból indul és Granadában ér véget a Vuelta a Espana

A jövő évi Vuelta a Espana spanyol kerékpáros körverseny Monacóból indul augusztus 22-én és szeptember 13-án Granadában zárul.

A 81. Vuelta első napján 9,6 kilométeres időfutam vár az indulókra. Ez lesz sorozatban a harmadik kiírás, amikor nem Spanyolországban lesz a rajt. Tavaly Portugáliában, idén Olaszországban volt az első etap.

A mezőny később dél-francia és andorrai utak után éri el Spanyolországot. Az össztáv 3275 kilométer lesz.