Jobban dobott a Rostock, kikapott a Falco

Szoros első félidő után hiába kapaszkodott vissza több alkalommal is egy labdára a magyar csapat, a Rostock nem engedte ki a kezéből a győzelmet. A sárga-feketéknél a 15 pontig jutó Perl Zoltán volt a legeredményesebb.

A magyar bajnoki ezüstérmes 4/2-es győzelmi mérleggel, a H csoport másodikjaként jutott tovább a 16 közé, a múlt héten pedig a Murciában elszenvedett 97-67-es vereséggel kezdte meg a második csoportkört a K jelű kvartettben. A Rostock ugyanakkor győzelemmel rajtolt a második szakaszban, mivel odahaza 97-72-re nyert a lengyel Sopot ellen.

A nyitónegyed küzdelmes jellegét mutatja, hogy egyik csapat sem tudott két pontnál jobban eltávolodni a másiktól, a vasiaknál főként a szerb Strahinja Jovanovic remekelt. A folytatásban többnyire a Balti-tengertől érkezett, remekül lepattanózó rivális volt előnyben, és a nagyszünetben 40-34-re vezetett. Az első félidőben a Falco három, a Rostock viszont nyolc triplát értékesített.

Fordulás után Milos Konakov vezetőedző együttese hasztalanul üldözte négy amerikai légióssal érkezett ellenfelét, s folyamatosan öt-hat pontos hátrányban volt, aztán 49-59-nél már elúszni látszott a mérkőzés. Ekkor azonban a válogatott Perl Zoltán és Váradi Benedek révén egy 11-2-es szombathelyi roham következett, így az 59-63-ról induló zárószakaszra ismét nyílttá vált a csata. Ebben kettőről újfent nyolc pontra nőtt a németek előnye, innen pedig már nem volt visszaút a Falco számára, amely így a második meccsét is elvesztette az EK második szakaszában.

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Rostock Seawolves 77-84 (18-19, 16-21, 25-23, 18-21)

FIBA Europe Cup, második csoportkör, 2. forduló.

Szombathely, Arena Savaria.

Játékvezetők: Vlad-Theodor Cotrobas-Dascalu (román), Branimir Galic (horvát), Peter Zenis (szlovák).

Falco: Jovanovics 13/3, Tanoh Dez 6, Novakovics 2, Bognár 3/3, Belo 2. Csere: Keller 4, Perl 15/3, Váradi 15/9, Whelan 8/6.

Rostock: Kolenda 16/6, Schwartz 8/6, Lansdowne 15/6, Theis 6/6, Klassen 1. Csere: Crockett 21/15, Wulff 7/3, Zilinskas 6/6, Leuchten 4.

Az EK második csoportköréből a kvartettek első két-két helyezettje lép tovább a negyeddöntőbe.