Sport
A Paris Saint-Germain begyűjtötte az Interkontinentális Kupát is
A francia csapat története során először hódította el a trófeát, a finálét tizenegyesekkel tudták megnyerni
A PSG BL-győztesként egyből a döntőbe került, a Flamengónak viszont előbb le kellett győznie a mexikói Cruz Azult és az egyiptomi Pyramids csapatát.
A szerdai találkozón a francia sztárcsapat már a 9. percben gólt szerzett, Fabian Ruíz találatát azonban érvénytelenítette a bíró. A georgiai Hvicsa Kvarachelia gólja azonban már "ért", így a szünetre egygólos előnnyel vonulhattak a párizsiak. A fordulás után aktívabbá vált a Flamengo, amely VAR-vizsgálat után büntetőt harcolt ki - a 11-es ponthoz a Napoli, a Chelsea és az Arsenal ex-futballistája, a rutinos Jorginho állt oda és nem hibázott.
A rendes játékidőben maradt a döntetlen állás, így következett a 2x15 perces hosszabbítás, amely szintén nem hozott újabb gólt.
A 11-es párbajban többen is hibáztak, köztük az aranylabdás és a FIFA-nál az év játékosának megválasztott francia Ousmane Dembélé, de végül két értékesített lövéssel a PSG nyert. A párizsi csapat orosz kapusa, Matvej Szafonov négy brazil tizenegyest hárított.
Paris Saint-Germain (francia) - Flamengo (brazil) 1-1 (1-0) - 11-esekkel 2-1, g: Kvarachelia (38.), illetve Jorginho (62., 11-esből)