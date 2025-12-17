A Paris Saint-Germain begyűjtötte az Interkontinentális Kupát is

A Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain nyerte a labdarúgó Interkontinentális Kupát, mivel a szerdai, dohai döntőben 11-esekkel legyőzte a Libertadores Kupa-címvédő brazil Flamengót.

A PSG BL-győztesként egyből a döntőbe került, a Flamengónak viszont előbb le kellett győznie a mexikói Cruz Azult és az egyiptomi Pyramids csapatát.

A szerdai találkozón a francia sztárcsapat már a 9. percben gólt szerzett, Fabian Ruíz találatát azonban érvénytelenítette a bíró. A georgiai Hvicsa Kvarachelia gólja azonban már "ért", így a szünetre egygólos előnnyel vonulhattak a párizsiak. A fordulás után aktívabbá vált a Flamengo, amely VAR-vizsgálat után büntetőt harcolt ki - a 11-es ponthoz a Napoli, a Chelsea és az Arsenal ex-futballistája, a rutinos Jorginho állt oda és nem hibázott.

A rendes játékidőben maradt a döntetlen állás, így következett a 2x15 perces hosszabbítás, amely szintén nem hozott újabb gólt.

A 11-es párbajban többen is hibáztak, köztük az aranylabdás és a FIFA-nál az év játékosának megválasztott francia Ousmane Dembélé, de végül két értékesített lövéssel a PSG nyert. A párizsi csapat orosz kapusa, Matvej Szafonov négy brazil tizenegyest hárított.