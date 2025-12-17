Sport
Megtáltosodott az Atomerőmű
A Szolnoki Olaj után az Oroszlányt is legyőzte
A meccs legeredményesebb játékosa a paksiak amerikai légiósa, Tony Hicks volt 23 ponttal. A paksiek ezzel a sikerrel már felléptek a dobogóra, míg az oroszlányiak a tabella 12. helyére csúsztak vissza. Vezet a Szolnoki Olaj a Falco előtt, a két csapat a hétvégén randevúzik a Tisza partján.
MVM-OSE Lions - Atomerőmű SE 84-90 (19-21, 23-18, 17-27, 25-24)
Alapszakasz, 7.forduló
Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok, Oroszlány, Kedd 18:00
Játékvezetők: Cziffra Csaba Zsolt, Goda László, Jankovics Viktor Zsolt.
Oroszlány: Hollowell 19/15, Randolph 16/6, Balsay 10/6, Csuti 8, Sejfic 19. Csere: Ruják 7/3, Takács 5, Sövegjártó -, Szabadfi -, Peringer -.
Paks: Hicks 23/9, Edwin 13/3, Benke 13/6, Eilingsfeld 8/3, Edosomwan 6. Csere: Krivacevic 13, Bluiett 8/6, Géringer 4, Halmai 2.