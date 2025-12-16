Djokovic Adelaide-ben tér vissza

A 38 éves klasszis kedden közölte, hogy január 12-től versenyez újra azután, hogy novemberben elhódította 101. trófeáját lakhelyén, Athénban. Azután noha tagja volt a szezonzáró ATP-világbajnokság nyolcfős mezőnyének, közölte, hogy egészségi és családi okokból kihagyja a torinói szupertornát.

A jelenleg a világranglista negyedik helyén álló Djokovic számára az adelaide-i viadal után – melyet 2007-ben és 2023-ban is megnyert – az Australian Open következik, ahol a 11. diadal és összességében a 25. GS-serleg megszerzése lesz a célja.