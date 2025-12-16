2025. december 16., kedd

Újabb vizsgálatok után derül ki, játszhat-e Szoboszlai szombaton

Brighton elleni PL-mérkőzésen Szoboszlait ápolták, majd le kellett cserélni

MH
 2025. december 16. kedd. 7:19
A szombaton bokasérülést szenvedett Szoboszlai Dominik kihagyhatja a Liverpool következő bajnoki mérkőzését, amelyet a Vörösök szombaton a Tottenham Hotspur otthonában játszanak.

Szoboszlai Dominikot sérülés miatt cserélték le
Fotó: Paul ELLIS / AFP

A Liverpool szurkolói oldalának hétfői beszámolója szerint a sérülés a sűrű menetrend miatt is bekövetkezhetett, és sajnálatosan azelőtt történt, hogy a jövőben ritkábban játszik majd a csapat.

A címvédő Liverpool 2-0-s sikerével zárult Brighton elleni PL-mérkőzésen Szoboszlait ápolni kellett, majd a 83. percben lecserélte őt Arne Slot vezetőedző.

"Nem nézett ki jól, amikor láttam. De hihetetlen a mentalitása, így reméljük a legjobbakat!" - fogalmazott a találkozót követően a magyar futballistáról Slot.

Szoboszlaira a hét közepén újabb vizsgálatok várnak, és ezek döntik majd el, pályára léphet-e a hétvégén a magyar sztárjátékos.

A Liverpool a hatodik, a házigazda Tottenham a 11. helyről várja a szombati ütközetet.

