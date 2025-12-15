Klubvilágbajnok lett olasz röplabdacsapatával Kántor Sándor

Klubvilágbajnok lett olasz röplabdacsapatával, a Savino Del Bene Scandiccivel a magyar edző, Kántor Sándor.

A hazai sportági szövetség a közösségi oldalán azt írta, hogy a brazíliai torna döntőjében a Savino Del Bene Scandicci a szintén olasz, címvédő Imoco Coneglianót győzte le, ezzel elhódította a női klubvilágbajnoki címet.

„A győztes csapat másodedzője Kántor Sándor, aki ezzel klubvilágbajnoki címet ünnepelhet – hatalmas magyar siker a nemzetközi porondon!” – írta a Hunvolley.

A finálét 3-1-re nyerte a klubvilágbajnokságon először szereplő toszkán csapat.