Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár szerint hatalmas sportdiplomáciai siker, hogy 2027-ben Magyarország rendezi a női kézilabda-világbajnokságot. A torna zászlaját a vasárnap zárult vb-n vette át Illyés Ferenc, a magyar szövetség elnöke és Pálinger Katalin alelnök.

„Nemcsak hatalmas sportdiplomáciai siker, de sportszakmailag is nagyon fontos eredmény, hogy két év múlva otthont adhatunk a női kézilabda-világbajnokságnak – mondta Schmidt Ádám az MTI-hez eljuttatott hírlevélben. – A sportirányításban a párizsi játékok előtt is kiemelt célunk volt, hogy az olimpiai kvalifikációban szerepet játszó nemzetközi megmérettetések hazai megrendezésével támogassuk a mieink kvótaszerzését. Kézilabdában a női és a férfi válogatottunk is hazai rendezésű selejtezőtornáról kvalifikált Párizsba. Bízom benne, hogy ezúttal is sokan kilátogatnak majd a mérkőzésekre és az ott megélt, felejthetetlen sportpillanatok nyomán elkötelezik magukat a rendszeres sportolás mellett, továbbá szurkolóink támogatása lendületet ad majd a magyar válogatottnak a Los Angeles felé vezető út újabb fontos állomásánál.”

Hozzétette, az idei világbajnokságon „láthattuk, hogy a női válogatottunk egyre versenyképesebb, de a vb-szereplés azt is megmutatta, hogy keresni kell azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével tovább tud fejlődni a csapat.”

A 28. női kézilabda-világbajnokságra 2027. november 30. és december 19. között kerül sor Magyarországon. A vb a Los Angeles-i olimpia szempontjából is rendkívül fontos torna lesz, hiszen a győztes kijut az ötkarikás játékokra, míg a 2-7. helyezettek részt vehetnek a 2028 tavaszán sorra kerülő olimpiai selejtezőtornákon.

A két év múlva esedékes vb-n – az előző három tornához hasonlóan – 32 csapat vehet részt, a rendező Magyarország mellett a friss világbajnok Norvégia is biztos részvevője a versenynek, a további együttesek 2026-27 folyamán a kontinensbajnokságokon és a kontinentális selejtezőkben biztosíthatják be kijutásukat.