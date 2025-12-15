Győzött a Juve és már ötödik

A Zebrák a kolumbiai Juan Cabal góljával gyűjtötték be a három pontot, melynek köszönhetően megelőzték az immár három kör óta nyeretlen riválisukat, akik az utolsó bő húsz percben emberhátrányban futballoztak.

Serie A, 15. forduló: Bologna-Juventus 0-1 (0-0), korábban: Genoa-Internazionale 1-2 (0-2), Fiorentina-Hellas Verona 1-2 (0-1), Udinese-SSC Napoli 1-0 (0-0), AC Milan-Sassuolo 2-2 (1-1), szombaton játszották: Torino-Cremonese 1-0 (1-0), Parma-SS Lazio 0-1 (0-0), Atalanta-Cagliari 2-1 (1-0), pénteken játszották: Lecce-Pisa 1-0 (0-0), hétfőn játsszák: AS Roma-Como 20.45.