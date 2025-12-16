Sport
Győzelmükkel az élmezőnyben maradtak a "farkasok"
Ezúttal a Como volt az áldozat
Győzött az AS Roma
Fotó: AFP/Filippo Monteforte
Serie A, 15. forduló: AS Roma-Como 1-0 (0-0), vasárnap játszották: Bologna-Juventus 0-1 (0-0), Genoa-Internazionale 1-2 (0-2), Fiorentina-Hellas Verona 1-2 (0-1), Udinese-SSC Napoli 1-0 (0-0), AC Milan-Sassuolo 2-2 (1-1), szombaton játszották: Torino-Cremonese 1-0 (1-0), Parma-SS Lazio 0-1 (0-0), Atalanta-Cagliari 2-1 (1-0), pénteken játszották: Lecce-Pisa 1-0 (0-0).
A tabella: 1. Internazionale 33 pont, 2. AC Milan 32, 3. SSC Napoli 31, 4. AS Roma 30, 5. Juventus 26, 6. Bologna 25, 7. Como 24...20. Fiorentina 6.