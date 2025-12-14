Lecserélték Szoboszlai Dominikot

Nem örülhet maradéktalanul a Liverpool a győzelemnek. Arne Slotnak sérülés miatt kellett lecserélnie a magyar válogatott csapatkapitányát, Szoboszlai Dominikot.

Ahogy arról beszámoltunk, a Liverpool 2-0-ra legyőzte a Brightont a Premier League 16. fordulójában. Bár Szoboszlai Dominikék megszerezték a három pontot, nem örülhetnek maradéktalanul a diadalnak.

Nem nézett ki jól Szoboszlai Dominik bokája

A találkozót követően az M4 Sport számolt be róla, hogy a magyar válogatott csapatkapitányát nem véletlenül cserélte le Anre Slot a 83. percben. Szoboszlai Dominik sérülést szenvedett el a találkozón, egészen pontosan bokasérülést, egyelőre nem tudni, mennyi ideig nem számolhatnak vele. A holland szakember szerint nem nézett ki jól a magyar játékos bokája.

Nem csak Szoboszlai sérülése miatt aggódhatnak a szurkolók, hiszen a 26. percben Joe Gomezt is kényszerből kellett lecserélni - számolt be róla a FEOL.