Húszéves eltiltás egy francia teniszezőnek

Quentin Folliot francia teniszezőt húsz évre eltiltották mérkőzések manipulálása és mások felbujtása miatt - írta a párizsi Le Monde.

A sportág tisztasága felett őrködő testület (ITIA) rótta ki rá a szinte példátlanul súlyos fegyelmi büntetést, gyakorlatilag örökre kizárva a 26 éves játékost a teniszből. Az ITIA Folliot-t az ellene felhozott, s a 2022 és 2024 között lejátszott 11 mérkőzésre vonatkozó 30 vádpontból 27-ben bűnösnek találva.

Nemcsak az eredmények manipulálása miatt marasztalták el, hanem azért is, mert igazoltnak találták azt a vádat is, amely szerint kulcsszerepet játszott egy kenőpénzes meccsekre építő rendszerben.

"Folliot központi alakja volt egy olyan játékoshálózatának, amely bundázásra szakosodott bűnszervezet részeként tevékenykedett" - idézte az ítélet indoklásából a Le Monde.

Az eltiltás mellett a teniszezőt 70 ezer dolláros pénzbírsággal sújtották, és "korrupt kifizetések" formájában kapott további 44 ezer dollár visszafizetésére kötelezték.

Folliot a hatodik teniszező, akit ITIA-vizsgálat nyomán tiltottak el. A francia játékos legjobb világranglistás pozíciója egy 488. helyezés volt.