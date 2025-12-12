A Brightont fogadja a Liverpool

A legutóbbi őt bajnokiján csak egyszer nyertes, az elmúlt két játéknapon egyaránt döntetlent játszó Vörösök címvédőként jelenleg csak a 10. helyen állnak, hátrányuk ugyanakkor így is csak tíz pont a listavezető Arsenallal szemben. Arne Slot együttese kedden Szoboszlai tizenegyesével fontos győzelmet aratott a Bajnokok Ligájában az Internazionale vendégeként, a Premier League-ben pedig a vele pontazonossággal álló Brighton ellen találhat vissza a győztes útra.

Ez azonban várhatóan nem lesz könnyű, mivel a rivális legutóbbi hat bajnokiján csak egyszer kapott ki, s a szezon első harmadában már a Manchester City, valamint a Chelsea skalpját is begyűjtötte.

Az éllovas, a legutóbbi fordulóban azonban az Aston Villa otthonában vesztes Arsenalra kötelező győzelem vár a nyeretlenül sereghajtó Wolverhampton ellen Londonban. A vendégek kilenc bajnoki óta nem szereztek pontot, ráadásul az Ágyúsok ellen sem volt az elmúlt években túl sok sikerélményük: a legutóbbi nyolc, egymás elleni összecsapásukat a fővárosiak nyerték.

Nehezebb feladat előtt áll a második Manchester City, amely vasárnap a negyedik Crystal Palace vendége lesz. Josep Guardiola együttese szerdán a Real Madrid otthonában aratott értékes győzelmet a Bajnokok Ligájában, ezzel együtt legutóbbi négy tétmeccsén maradt hibátlan. A Palace a Konferencia-ligában menetel és áll az alapszakasz kilencedik helyén, a PL-ben pedig a legutóbbi hat összecsapásán egy-egy döntetlen és vereség mellett négyszer győzött, azaz jó formában várja a City elleni összecsapást.

A szezont gyengén kezdő, de szeptember vége óta bombaformában futballozó Aston Villa a tabella harmadikjaként várja a kiesőhelyen álló West Ham United elleni, vasárnapi idegenbeli mérkőzését. Unai Emery tanítványai minden sorozatot figyelembe véve legutóbbi 16 tétmeccsükből 14-et megnyertek, a Premier Legaue-ben csak a Liverpool otthonában maradtak alul ez idő alatt.

A Konferencia-ligában címvédő, klubvilágbajnok Chelsea – amely jelenleg ötödik – ezzel szemben az elmúlt hetekben gyengén szerepel: bár a BL-ben legyőzte a Barcelonát, az azóta lejátszott három bajnokiján két döntetlen és egy vereség a mérlege, ráadásul az együttes kedden Bergamóban is kikapott az Atalantától az elitsorozat alapszakaszában. Enzo Maresca tanítványai ezúttal az egy ponttal és két hellyel mögöttük álló Everton fogadják a PL-ben.

A három összecsapás óta veretlen, hatodik Manchester United a forduló hétfői zárómérkőzésén a 13. Bournemouth-t látja vendégül.

Premier League, 16. forduló:

szombat:

Chelsea-Everton 16.00

Liverpool-Brighton 16.00

Burnley-Fulham 18.30

Arsenal-Wolverhampton Wanderers 21.00

vasárnap:

Crystal Palace-Manchester City 15.00

Nottingham Forest-Tottenham Hotspur 15.00

Sunderland-Newcastle United 15.00

West Ham United-Aston Villa 15.00

Brentford-Leeds United 17.30

hétfő:

Manchester United-Bournemouth 21.00

A tabella:

1. Arsenal 15 28- 9 33 pont

2. Manchester City 15 35-16 31

3. Aston Villa 15 22-15 30

4. Crystal Palace 15 20-12 26

5. Chelsea 15 25-15 25

6. Manchester United 15 26-22 25

7. Everton 15 18-17 24

8. Brighton 15 25-21 23

9. Sunderland 15 18-17 23

10. Liverpool FC 15 24-24 23

11. Tottenham Hotspur 15 25-18 22

12. Newcastle United 15 21-19 22

13. Bournemouth 15 21-24 20

14. Brentford 15 21-24 19

15. Fulham 15 20-24 17

16. Leeds United 15 19-29 15

17. Nottingham Forest 15 14-25 15

18. West Ham United 15 17-29 13

19. Burnley 15 16-30 10

20. Wolverhampton Wanderers 15 8-33