Megnyílt Rómában az új doppinglabor

Több ezer minta érkezik ide a téli olimpiára hivatalos versenyzőktől

 2025. december 11. csütörtök. 15:34
Megnyitották csütörtökön Rómában azt az új doppinglabort, ahol a februári téli olimpia résztvevőinek mintáit fogják elemezni.

Az Olasz Sportorvosi Szövetség által vezetett létesítményben a bejelentés szerint a legmodernebb eszközökkel tesztelik a mintákat. A laborban 35 szakember dolgozik, köztük biológusok, vegyészek, farmakológusok és biotechnológusok.

A római labor eddig is a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) által elismert 28 létesítmény közé tartozott, de mostani felszereltségéhez hasonló csak Lausanne-ban, Párizsban és Seibersdorfban található. A labor külső segítség igénybevétele nélkül képes kimutatni és elemezni az összes tiltólistán lévő anyagot.

A vizsgálatok így kiterjednek a stimulánsoktól és szteroidoktól kezdve az EPO kimutatásáig, valamint a géndopping beazonosításáig. Január 31-től várhatóan több ezer olimpiai minta érkezik majd ide. A téli olimpia február 6-án rajtol Milánóban és Cortinában.

