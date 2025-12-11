2025. december 11., csütörtök

Előd

Magyarország tekvandó Eb-t rendezne

Az Európai Tekvondó Szövetség támogatta az ötletet

MH/ MTI
 2025. december 11. csütörtök. 19:34
Az Európai Tekvandó Szövetség (ETU) vezetése támogatja, hogy Magyarország a jövőben nagy kontinentális versenyt szervezzen – adta hírül honlapján az olimpiai sportág hazai szövetsége csütörtökön.

Magyarország tekvandó Eb-t rendezne
Márton Viviana (j) olimpiai bajnok, junior-Európa-bajnok magyar taekwondózó
Fotó: AFP/David Gray

Az ETU szarajevói elnökségi üléséről szóló beszámoló szerint a magyar szövetség képviselői – Márton Zsolt Krisztián elnök és Patakfalvy Miklós tiszteletbeli elnök, akik mindketten tagjai az ETU-t irányító testületnek – gyümölcsöző tárgyalásokat folytattak az európai szervezet vezetésével egy jövőbeli jelentős esemény megrendezéséről.

„Örömmel fogadták az elképzelésünket, amely szerint vagy egy junior, vagy egy felnőtt Európa-bajnokságnak adnánk otthont 2026-ban vagy 2027-ben”- konkretizálta az indítványt Márton Zsolt Krisztián az MTI-nek. Kiemelte, hogy az ETU támogatásáról biztosította a magyar szándékot, amely a paratekvandósok Eb-jének a rendezését is magában foglalja.

