Magyar a Nemzetközi Tenisz Szövetségben

Temesvári Andreát beválasztották

MH/MTI
 2025. december 11. csütörtök. 22:14
Temesvári Andreát beválasztották a Nemzetközi Tenisz Szövetség (ITF) egyik legfontosabb bizottságába.

Magyar a Nemzetközi Tenisz Szövetségben
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Glyn Kirk

A magyar szövetség (MTSZ) közösségi oldalának csütörtöki beszámolója szerint a korábbi világranglista-hetedik, párosban Roland Garros-bajnok, ma már edzőként dolgozó Temesvári a következő két évben a Billie Jean King Kupa-bizottság tagjaként segíti a sportág és a női csapat-világbajnokság fejlődését. A bizottság vezetője az egyéniben kétszeres Grand Slam-győztes, francia Mary Pierce.

Az MTSZ főtitkára, Schmitt Petra a Davis Kupa- és BJKC-munkacsoportban kezdi meg ITF-es tevékenységét – olvasható a beszámolóban.

