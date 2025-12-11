Magyar a Nemzetközi Tenisz Szövetségben

A magyar szövetség (MTSZ) közösségi oldalának csütörtöki beszámolója szerint a korábbi világranglista-hetedik, párosban Roland Garros-bajnok, ma már edzőként dolgozó Temesvári a következő két évben a Billie Jean King Kupa-bizottság tagjaként segíti a sportág és a női csapat-világbajnokság fejlődését. A bizottság vezetője az egyéniben kétszeres Grand Slam-győztes, francia Mary Pierce.

Az MTSZ főtitkára, Schmitt Petra a Davis Kupa- és BJKC-munkacsoportban kezdi meg ITF-es tevékenységét – olvasható a beszámolóban.