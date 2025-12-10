Sport
Kulcsszerepet kap a gyermekkorú élsportolók ellátásában a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
Magyarország nemzetközi sportteljesítményének eredményességéhez járul hozzá
Soós Ágnes, az Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI) főigazgatója közölte, a Héraklész Program sportolóinak kétharmada és az LA10 Program egy kisebb csoportja is 18 év alatti, és sérüléseik más megközelítést igényelnek, mint ami a felnőttek esetében alkalmazandó. Mint fogalmazott, elengedhetetlen, hogy az ország bármely pontján bekövetkező sérülés esetén azonnal elérhető legyen a megfelelő intézmény, ebben kap most országos szerepet a HOGYI.
Nagy Anikó, a HOGYI főigazgatója hangsúlyozta, a legkorszerűbb MR és CT diagnosztika, a legmagasabb, hármas szintű gyermektraumatológiai és ortopédiai szakértelem, az országosan kiemelkedő gyermekintenzív háttér és a pszichológiai támogatás együtt biztosítja, hogy a fiatalok gyorsan és nyom nélkül gyógyulhassanak, és biztonságosan térjenek vissza a sporthoz.
Baji Balázs, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet főigazgatója kiemelte, a magyar sport jövőbeli eredményességének biztosításához elengedhetetlen a fiatal sportolók megfelelő felkészülésének biztosítása, amelyben a sportegészségügyi háttér kiemelt szerepet játszik. Kifejtette, a nagy múltú gyermekgyógyászati intézet bevonása garancia arra, hogy az utánpótláskorú sportolók mind fizikai, mind mentális értelemben jó kezekben legyenek.
Ringwald Zoltán osztályvezető főorvos, a Gyermektraumatológiai Központ vezetője elmondta, hogy a váll-, kar- és térdsérültek 94 százaléka sporttevékenység közben sérül meg, melynek 58 százalékához műtéti beavatkozásra volt szükség.
A tájékoztatás összegzése alapján a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet bekapcsolódása az olimpiai és paralimpiai sportolók egészségügyi ellátásába nemcsak szakmai lépés, mivel olyan gyermekellátási háttér kerül a sportegészségügybe, amely hosszú távon járul hozzá Magyarország nemzetközi sportteljesítményének eredményességéhez.