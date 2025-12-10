Nem jutott a legjobb négy közé a magyar válogatott

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott nem jutott elődöntőbe és hetedikként zárta a holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságot, miután a szerdai negyeddöntőben 28-23-ra kikapott a társházigazda holland csapattól, Rotterdamban.

Papp Nikoletta (b2) és Albek Anna (j), valamint a holland Romée Maarschalkerweerd (b) és Kelly Dulfer (j2) a német-holland közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság negyeddöntőjében játszott Hollandia - Magyarország mérkőzésen a rotterdami Ahoy Arénában 2025. december 10-én

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese a vereséggel együtt is az elmúlt húsz év legjobb vb-szereplését produkálta. A négy közé legutóbb 2005-ben jutott be a magyar válogatott, akkor bronzérmet szerzett Szentpéterváron. Azt követően kétszer volt nyolcadik, 2007-ben és 2013-ban, utóbbi óta egészen mostanáig a negyeddöntőbe sem került be a nemzeti csapat.

A pénteki elődöntőben a holland válogatottra az olimpiai és Európa-bajnok Norvégia vár, amely sorozatban hatodszor van ott a vb elődöntőjében.