Keane kemény meccsre számítanak a Rangers ellen

A 45 éves ír szakember a szerdai sajtótájékoztatón elmondta, az október második felében vezetőedzőnek kinevezett Danny Röhl irányításával javuló tendenciát mutat a skót csapat teljesítménye, amit jól jellemez a hat összecsapás óta tartó veretlenségi sorozat.

„Úgy látom, hogy az előre játékba nagy futóteljesítményt tesznek bele, és az edző jól rotál. Kemény meccsre számítok, de ahogyan mindig, úgy ezúttal is a győzelemért lépünk pályára. Az én mentalitásom mindig is ilyen volt, ezen nem változtatok” – jelentette ki Keane, akit a szép számban jelen lévő skót újságírók hosszasan faggattak. Többek között arról is, hogyan emlékszik vissza a játékos-pályafutása során Skóciában eltöltött időszakra, valamint azokról a pletykákról, amelyek szerint szóba került, mint a másik glasgow-i együttes, a Celtic vezetőedző-jelöltje.

„Nincs ráhatásom az ehhez hasonló spekulációkra, de nem volt szó ilyesmiről. Boldog vagyok itt, nagyon élvezem a munkát a Ferencvárosnál. Remek évünk van, az előző idény végén bajnokok lettünk, idén ősszel nagyszerűen teljesítünk az Európa-ligában, pedig kizárólag nehéz mérkőzéseink voltak. De ezeken mindig jó eredményeket tudtunk elérni” – mondta Keane, aki arról is beszélt, hogy a legendás Sir Alex Ferguson milyen tanáccsal látta el az edzői karrierjét illetően.

„Sok mindent mondott nekem, de ezek közül az egyik legfontosabb az volt, mindig nézzem meg azt, hogy egy klubnál kikkel, milyen emberekkel tudok együtt dolgozni. Azt mondhatom, hogy itt remek emberekkel vagyok körülvéve, és ez az elnöktől a sportigazgatóig mindenkire vonatkozik” – jelentette ki.

A játékosokat képviselve az ujjsérüléssel bajlódó válogatott kapust, Dibusz Dénest csütörtökön minden bizonnyal helyettesítő Gróf Dávid volt jelen a sajtótájékoztatón. A 36 éves futballista elmondta, minden egyes Európa-liga-mérkőzésen kapott lehetőségnek örül, ezért is dolgozik folyamatosan.

„Próbálom a legjobb teljesítményemet nyújtani, hogy ezzel segítsem a csapatot. Ismerjük az ellenfelet, a szakmai stáb felkészített minket, tudjuk, hogy fizikálisan erős játékosokról van szó, akik nagy tempóban futballoznak. Biztos vagyok benne, hogy nyomás alá akarnak majd helyezni minket, de erre is készen állunk és szeretnénk ismét egy jó eredményt elérni a saját szurkolóink előtt” – jelentette ki az MTI kérdésére Gróf.

A kapus hozzátette, 16 évesen került ki a Hibernianhoz Skóciába, amely azóta is közel áll a szívéhez, sőt, a mai napig vannak barátai, akik csütörtökön el is utaznak majd Budapestre és őt is meg fogják látogatni.

A magyar bajnok Ferencváros Rangers elleni mérkőzése csütörtökön 18.45 órakor kezdődik, a görög Anasztasziosz Papapetru vezeti majd, és az M4 Sport, a Nemzeti Sportrádió, valamint a Kossuth Rádió is élőben közvetíti.