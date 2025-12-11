2025. december 11., csütörtök

Előd

EUR 381.77 Ft
USD 326.22 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

BL: Hibátlan maradt az Arsenal, pontokat vesztett a PSG

Továbbra is a londoniak állnak az alapszakasz élén

MH
 2025. december 11. csütörtök. 6:06
Frissítve: 2025. december 11. 9:23
Megosztás

A mezőnyben egyedüliként százszázalékos Arsenal ezúttal a belga Club Brugge otthonában a duplázó Noni Madueke vezérletével nyert 3-0-ra, ezzel megőrizte makulátlan mérlegét.

BL: Hibátlan maradt az Arsenal, pontokat vesztett a PSG
Hibátlanok maradtak az ágyúsok
Fotó: AFP/Nicolas Tucat

A címvédő Paris Saint-Germain a mostani kiírásban másodszor veszített pontokat, ezúttal Athletic Bilbao vendégeként játszott gól nélküli döntetlent.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 6. forduló: Real Madrid (spanyol)-Manchester City (angol) 1-2 (1-2), gól: Rodrygo (28.), illetve O'Reilly (35.), Haaland (43.-11-esből)

Athletic Bilbao (spanyol) - Paris Saint-Germain (francia) 0-0

Club Brugge (belga)-Arsenal (angol) 0-3 (0-1), gól: Madueke (25., 47.), Martinelli (56.)

Borussia Dortmund (német)-Bodö/Glimt (norvég) 2-2 (1-1), gól: Brandt (18., 51.), illetve Aleesami (42.), Hauge (75.) Bayer

Leverkusen (német)-Newcastle United (angol) 2-2 (1-0), gól: Bruno Guimaraes (13., öngól), Grimaldo (88.), illetve Gordon (51.), Miley (74.)

Benfica (portugál)-SSC Napoli (olasz) 2-0 (1-0), gól: Rios (20.), Barriero (49.)

Juventus (olasz)-Pafosz (ciprusi) 2-0 (0-0), gól: McKennie (67.), David (73.)

Korábban: Qarabag (azeri)-Ajax Amsterdam (holland) 2-4 (1-1), gól: Duran (10.), Matheus Silva (47.), illetve Dollberg (39.), Gloukh (79., 90.), Gaaei (83.)

Villarreal (spanyol)-FC Köbenhavn (dán) 2-3 (0-1), gól: Comesana (47.), Oluwaseyi (56.), illetve Elyounoussi (2.), Acsuri (48.), Cornelius (90.)

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink