Az úszó Jackl Vivien edzője bizakodó

A régi-új mester az után nyilatkozott az MTI-nek, hogy a 17 esztendős sportoló hosszabb szünetet követően a múlt héten versenyzett először, s a szegedi korosztályos országos bajnokságon tizenkét egyéni számban indulva öt érmet, közte két aranyat szerzett, és négy egyéni csúcsot is elért.

Az utóbbi évek egyik legnagyobb hazai úszótehetsége az év elején igazolt át a Tatabányai Vízmű SE-től a Bp. Honvédhez, s kezdte meg a közös munkát Shane Tusuppal, a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka ex-edzőjével, ám a várt sikerek elmaradtak. Jackl pedig visszaköltözött Tatabányára, s a fővárosi klub úszójaként ugyan, de nevelőedzőjével készül megint.

Kocsis Márta az MTI érdeklődésére november elején megerősítette, hogy Jackl ismét az ő tanítványa, próbálnak ugyanabba a rendszerbe visszaállni, amelyben tizenkét évig együtt dolgoztak.

„A lényeg most az, hogy Vivi visszataláljon az úszáshoz, önmagához – hangsúlyozta az edző. – Én optimista vagyok, a szegedi ob-n nagyon jól érezte magát, a bajnokság nagyon jól sikerült neki. Nem mondom, hogy innentől már tuti sima az út, mert nyilván lesznek még rosszabb napjai, úgy látom azonban, hogy kezdi összeszedegetni magát. Én továbbra is bizakodó vagyok, de azt is gondolom, hogy hosszú még az út, amire eléri azt a top formát, amiben 2024-ben volt.”

Jackl Vivien a tavalyi belgrádi Európa-bajnokságon 1500 méter gyorson arany-, 400 méter vegyesen ezüstérmet szerzett.